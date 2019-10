Łon z RPP: Tendencje antyinflacyjne mogą być widoczne także w przyszłym roku



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Procesy inflacyjne mają szansę wyhamować w tym roku, a tendencja ta może być kontynuowana również w przyszłym roku, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon.

"Nie jest wykluczone, że kontynuacja tendencji antyinflacyjnych uwidoczni się także w przyszłym roku. Po przejściowym wzroście, ceny ropy naftowej zaczęły znów spadać. Prawdopodobnie wskaźnik inflacji konsumpcyjnej także zapewne zacznie zniżkować. Pojawiły się już pierwsze sygnały o obniżeniu wskaźnika CPI z 2,9% do 2,6%. Ponadto dostrzegam, że w przypadku wielu banków centralnych dokonywane są obniżki stóp procentowych a decyzje te motywowane są także przewidywanym spadkiem presji inflacyjnej. Ów spadek presji inflacyjnej zresztą się już dokonuje np. w strefie euro. Można go wiązać także z pogorszeniem nastrojów w przemyśle" - napisał Łon w artykule opublikowanym na stronie internetowej Radia Maryja.

Zaznaczył, że obniżki stóp procentowych na świecie mogą mieć swoje źródło w obawie przed nadejściem tendencji deflacyjnych.

"Dostrzegam także ryzyko pogorszenia tempa wzrostu gospodarczego w Chinach. Jest to bardzo ważne dlatego, że Chiny z racji swojej wielkości generują znaczny popyt na surowce. Gdyby zaś aktywność gospodarcza w Chinach osłabła, pojawiłoby się ryzyko kontynuacji zniżek cen surowców, co mogłoby działać także antyinflacyjnie" - powiedział Łon.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku danych, inflacja wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym we wrześniu br. (wobec 2,9% r/r w sierpniu).

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie 2% w 2019 r. i przyspieszy do 2,9% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r.

