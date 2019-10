"Jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji. Dlatego zachęcamy Polaków, by chcieli i umieli z niej w pełni korzystać. W kampanii będziemy informować, edukować i pomagać w zrozumieniu tajników nowych technologii. Pomogą nam w tym ambasadorzy, influencerzy, psycholodzy i inni eksperci. Wszystko po to, by przekonać nieprzekonanych, że +e-Polak+ potrafi, bo takie właśnie jest hasło tej kampanii" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Chcemy przekonać Polaków, że zamiast stać w kolejce w urzędzie, wiele spraw mogą załatwić bez wychodzenia z domu. (...) Przekonujemy nie tylko do tego, że korzystanie z internetu ma wiele zalet – ułatwia życie, a załatwienie wielu spraw czyni prostszym i mniej czasochłonnym, ale i udowadniamy, że to nie takie trudne jak mogłoby się wydawać" – dodaje minister cyfryzacji.

Jak informuje resort działaniom dotyczącym e-usług będą towarzyszyć materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

