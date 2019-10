W poniedziałek w trakcie Kongresu 590 w Jasionce podpisana została umowa na wykonanie inwestycji między samorządem województwa a PKP PLK.

Jak podkreśliła w czasie uroczystości wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, pełne uruchomienie Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) będzie możliwe dopiero po realizacji inwestycji, którą wykona PKP PLK. „Najważniejszym elementem podpisanej umowy jest budowa linii kolejowej z Rzeszowa do Jasionki oraz budowa wiaduktu kolejowego” – dodała.

Draus zaznaczyła, że PKA będzie uruchomiona za trzy lata.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział natomiast, że podpisanie umowy oznacza formalny początek budowy PKA. „Kolei aglomeracyjna na Podkarpaciu będzie łączyła szereg miejscowości, które pozwolą kursować pociągom w godzinach szczytu nawet co 30 minut” – dodał.

Zdaniem Merchela najważniejszym zadaniem w tym projekcie jest budowa ponad 5-kilometrowego odcinka linii kolejowej do lotniska w Jasionce. W ramach projektu powstaną też m.in. mijanki i parkingi.

PKP PLK stworzy też system kierowania ruchem kolejowym. Jak podkreślił prezes spółki, system umożliwi poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i zapewni płynniejszy ruch pociągów, które będą mogły się poruszać z prędkością 120 km/h.

Merchel zaznaczył, że ogłoszony został już przetarg w systemie projektuj-wybuduj na zrealizowanie tej inwestycji. W listopadzie br. ma nastąpić otwarcie ofert i rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy. W pierwszym kwartale przyszłego roku podpisana ma zostać umowa. Inwestycja ma się zakończyć do końca 2022 r. Szacowany koszt projektu to ponad 300 mln zł.

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna swoim zasięgiem będzie obejmować miejscowości wokół Rzeszowa i sięgać na północy do miejscowości Kolbuszowa, na południe do Strzyżowa, na zachodzie do Dębicy, a na wschodzie do Przeworska. Udział w projekcie bierze w sumie 16 gmin. (PAP)

autor: Wojciech Huk