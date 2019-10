Cherrypick Games wyda własną wersję pasjansa Solitaire w II kw. 2020 r.



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games rozpoczyna pracę nad nową produkcją - własną wersją Solitaire, czyli popularnego na całym świecie pasjansa, podała spółka. Projekt trafi na rynek w II kw. 2020 r.

"Solitaire w różnych wersjach to jedna z najbardziej znanych gier karcianych na świecie. Najpopularniejsza obecnie odmiana klasycznego pasjansa - TriPeaks - jest adaptowana przez coraz większą liczbę producentów gier free-to-play. Tytuły te świętują sukcesy w top listach najbardziej dochodowych gier mobilnych, niektóre z nich generują nawet kilkadziesiąt tysięcy USD dziennie. Dobrymi przykładami są Solitaire: Grand Harvest od Supertreat, czy Solitaire: TriPeaks od GSN Games. Wyniki tych projektów udowadniają, że trend na takie gry wciąż trwa i mimo, że pasjans jest jedną z najstarszych układanek karcianych, nieustannie cieszy się ogromną popularnością. Także my zaoferujemy graczom naszą wersję pasjansa w gatunku TriPeaks, w której zadbamy o ich dobrą zabawę w konwencji free-to-play. Szykujemy sporo niespodzianek, aby użytkownicy chętnie wracali do stworzonej przez nas rozgrywki" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Przy tworzeniu własnej wersji pasjansa Cherrypick Games nie wyklucza współpracy z zewnętrznym, międzynarodowym partnerem. Gra zostanie wydana na kilku platformach, podano także.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)