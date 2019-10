Unimot planuje sprzedaż 750-1000 ton olejów w Chinach w 2020 roku



Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - Unimot zakłada, że wolumen sprzedaży olejów silnikowych Avia na rynku chińskim, zaplanowany na ok. 200 ton w 2019 roku, zostanie przekroczony, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski. W 2020 roku ten wolumen ma natomiast wzrosnąć nawet pięciokrotnie, a co najmniej drugie tyle olejów Avia spółka chce sprzedać na Ukrainie.

"Biznes w Chinach idzie dobrze, praktycznie co miesiąc wysyłamy tam kolejną dostawę olejów, marka została dobrze przyjęta, rozszerzamy obecnie sieć dystrybutorów poza rynek Szanghaju, gdzie zaczynaliśmy. Wszystko wskazuje na to, że planowany na ten rok wolumen 200 ton zostanie przekroczony" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

"Plan na rok 2020 to z kolei 750-1000 ton" - dodał.

Szef Unimotu zaznaczył, że poza Chinami spółka zaczęła też dystrybuować oleje Avia na Ukrainie, gdzie wizerunkowo bardzo pomogło uruchomienie pierwszych stacji.

"Już sprzedaliśmy tam ponad 200 ton olejów, a spodziewamy się, że w 2020 roku możemy przekroczyć poziom 1000 ton" - powiedział.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)