Kuźmiuk jest koordynatorem w komisji rolnictwa i brał udział w poniedziałkowym spotkaniu, na którym omawiano odpowiedzi polskiego kandydata na komisarza ds. rolnictwa.

Jak powiedział, odbiór odpowiedzi Wojciechowskiego był "zdecydowanie lepszy niż za pierwszym razem". "Zostały przyjęte dobrze" - zaznaczył. Jego zdaniem daje to szansę na uzyskanie większości dla kandydatury Polaka.

Przypomniał, że dodatkowe przesłuchanie Wojciechowskiego odbędzie się we wtorek i że za takim scenariuszem opowiedziały się w poniedziałek wszystkie frakcje.

Pierwsze przesłuchanie Wojciechowskiego odbyło się 1 października. Część europosłów zadających pytania nie była jednak zadowolona ze zbyt ogólnych ich zdaniem odpowiedzi kandydata, zarówno tych wygłaszanych przed komisją rolnictwa, jak i przesłanych wcześniej na piśmie. W rezultacie Wojciechowski nie dostał we wtorek zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Europosłowie zażądali, by odpowiedział na dodatkowe pytania pisemnie.

Odpowiedzi tych Wojciechowski udzielił w piątek. W poniedziałek zebrali się koordynatorzy komisji, którzy uznali je za niewystarczające. To otwiera drogę do kolejnego przesłuchania kandydata i podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego dała zielone światło na drugie wysłuchanie Wojciechowskiego. Zostało zaplanowane na wtorek przed południem.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)