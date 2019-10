PGE ma list intencyjny z woj. podkarpackim ws. II linii technologicznej ITPOE



Rzeszów, 08.10.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółka zależna PGE Energia Ciepła podpisały list intencyjny z marszałkiem województwa podkarpackiego w sprawie budowy drugiej linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Koszt nowej linii, która będzie wykorzystywała paliwo RDF, powinien być niższy niż dotychczasowej instalacji. Przetarg na jej wykonawcę może zostać uruchomiony w przyszłym roku.

"Projektując spalarnię w Rzeszowie przygotowaliśmy możliwość powstania drugiej linii. Pierwsza już pracuje, ale nie spodziewaliśmy się, że tak szybko będziemy pracowali nad drugą" - powiedział wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego, która odbyła się w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

ITPOE w Rzeszowie została oddana do użytku w październiku 2018 r. Koszt inwestycji wyniósł 285 mln zł. Planowana budowa drugiej linii ma zwiększyć wydajność zakładu z 100 tys. ton do 180 tys. ton rocznie.

"Druga linia powinna być nieco tańsza, ponieważ infrastruktura jest już częściowo przygotowana. Dziś największym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości paliwa. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z samorządem województwa podkarpackiego otrzymamy zapewnienia z gmin o dostarczeniu nam paliwa odpowiedniej jakości, żebyśmy mogli tę instalację uruchomić. Żeby instalacja przynosiła zwrot na kapitale, musi przetwarzać odpowiednie paliwo" - powiedział prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski dziennikarzom po podpisaniu listu.

W ostatnim czasie zmieniły się regulacje dotyczące dostarczania odpadów do instalacji ich przetwarzania. W związku z tym PGE Energia Ciepła zobowiązana będzie ogłosić postępowanie zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych na dostawę paliwa do ITPOE,

"Trudno powiedzieć o kosztach, bo one powstaną wtedy, kiedy ogłosimy przetarg i będziemy spodziewali się ofert, które będą dla nas interesujące. Oczywiście, budując kubaturę dla dwóch nitek, bardzo dużo kosztów ponieśliśmy. Budynki zostaną takie same, dołożymy tylko technologię - nieco inną niż pierwsza nitka, bo chcemy spalać RDF, który ma wyższą kaloryczność" - powiedział dziennikarzom Wasiłek.

W tym tygodniu przygotowany przez PGE Energię Ciepła wniosek w sprawie drugiej linii będzie przedmiotem obrad komitetu inwestycyjnym Polskiej Grupy Energetycznej. Dopiero na kolejnym posiedzeniu mogą zapaść dalsze decyzje dotyczące, kosztów i parametrów przetargu.

"Dopiero wtedy będzie można ogłosić przetarg. Jest to już perspektywa przyszłego roku" - wskazał wiceprezes.

Sama budowa budowa nowej linii powinna trwać około dwóch lat.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

