Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o mocy do ok. 30 MW na terenach Bogdanki

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 30 MW na terenach należących do kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców, podała spółka. W ramach współpracy na powierzchni ok. 55 ha powstaną instalacje, które będą mogły produkować do ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Całość wytworzonej w ten bezemisyjny sposób energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne.

"Grupa Enea konsekwentnie realizuje zakładane cele, w sposób ekonomicznie optymalny rozwija odnawialne i konwencjonalne źródła energii. To element rozsądnej transformacji branży, w której wykorzystujemy synergie w ramach istniejącego łańcucha wartości oraz potencjałów naszych firm. Projekt budowy farm fotowoltaicznych w najbliższym sąsiedztwie Bogdanki to właściwe zagospodarowanie kopalnianych gruntów i zapotrzebowania na energię z poszanowaniem środowiska, przy wykorzystaniu technologii odnawialnych. Zaprojektowany model współpracy, cPPA, przyczyni się do efektywnego wykorzystania aktywów w Grupie, zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii do kopalni, przynosząc obu stronom optymalne korzyści biznesowe" - powiedział prezes Enei Mirosław Kowalik, cytowany w komunikacie.

Enea będzie sprzedawać Bogdance bezpośrednio, co pozwoli Bogdance obniżyć koszty jej zakupu. Enea, jako właściciel instalacji, uzyska gwarancję sprzedaży wyprodukowanej energii po korzystnych dla obu stron cenach.

"Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, wspierającym rozwój regionu i odpowiedzialnym pracodawcą, dającym poczucie stabilizacji naszym pracownikom i ich rodzinom. Dlatego stale pracujemy nad rozwojem Bogdanki, planując kolejne inicjatywy, które wzmacniają naszą pozycję na rynku. Farmy fotowoltaiczne, które powstaną na naszych terenach, będą zasilać czystą energią procesy produkcyjne w kopalni, przyczynią się do zmniejszenia naszych kosztów stałych i do zwiększenia naszej konkurencyjności. To kolejny, obok projektu elektrowni w Starej Wsi, która będzie generowała energię z uzyskiwanego z naszego surowca gazu syntezowego, przykład odpowiedzialnego myślenia o przyszłości kopalni w Grupie Enea"- powiedział prezes LW Bogdanka Artur Wasil, cytowany w komunikacie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

