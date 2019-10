Podejście brytyjskiego rządu nie doprowadzi do porozumienia. "To bierz albo nie"

Źródło: PAP

Jeśli podejście rządu brytyjskiego jest takie, że nowe propozycje ws. brexitu zostały przedstawione na zasadzie "bierz albo nie", to musi on wiedzieć, że nie doprowadzi to do porozumienia - powiedział we wtorek szef MSZ Irlandii Simon Coveney.