W proteście biorą udział przywódcy opozycyjnej Partii Wolności Korei (LKP), a jego organizatorem jest zrzeszenie grup konserwatywnych pod nazwą Ogólnonarodowy Sojusz na rzecz Rezygnacji Mun Dze Ina – podała agencja Yonhap.

Jest to druga masowa demonstracja przeciwko Czo w Seulu; pierwsza odbyła się 2 października. Manifestanci planują marsz pod pałac prezydencki.

Według Sojuszu Czo nie powinien pełnić funkcji ministra sprawiedliwości, ponieważ przeciwko kilku jego krewnym toczą się postępowania korupcyjne. We wtorek prokuratorzy przez 12 godzin przesłuchiwali żonę Czo w związku z podejrzeniami dotyczącymi fałszowania dokumentów i przestępstw finansowych.

Czo zaprzecza, by złamał prawo. Został on mianowany przez Muna we wrześniu, mimo silnego sprzeciwu opozycji, co pogłębiło podziały polityczne w południowokoreańskim społeczeństwie.

Ministra popierają zwolennicy rządzącej, liberalnej Partii Demokratycznej (MPK), z której wywodzi się Mun. Domagają się oni również przeprowadzenia zapowiadanej przez prezydenta reformy prokuratury, a Czo uznawany jest za jej głównego architekta. W sobotę tysiące osób demonstrowały poparcie dla Czo przed siedzibą prokuratora generalnego.

Andrzej Borowiak (PAP)