Opaska dla życia łączy innowacyjność, zdrowie i prewencję, stanowiąc tym samym ciekawe rozwiązanie telemedyczne. Pilotażowy program uruchomiono w szpitalu w Siedlcach - każdy pacjent, który zgłosi się na siedlecki SOR otrzymuje specjalną opaskę, która wykrywa m.in. puls i inne czynniki zdrowotne, ale też lokalizację i to, czy osoba nosząca urządzenie np. upadła. Pomaga to personelowi medycznemu szybciej i sprawniej reagować na to, co dzieje się z pacjentami.

Opaska dla życia: projekt Grupy PZU i MZ w zakresie telemedycyny

Pilotaż został sfinansowany z funduszu prewencyjnego grupy, jeśli decyzja Ministerstwa Zdrowia będzie pozytywna i rozwiązanie to będzie miało zostać wprowadzone w całej Polsce, koszty finansowania będą musiały zostać skalkulowane dokładnie z podziałem na poszczególnych inwestorów. Prezes Surówka podkreślił także, jak istotny jest aspekt medyczny w działalności Grupy PZU, punktując, że jest to nie tylko element finansowy, ale przede wszystkim strategiczny. Do tej pory tempo wzrostu w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych wynosiło ponad 30 proc. Spodziewane jest podwojenie przychodów w tym sektorze.

