Bioton: Pierwsze przychody z analogów insulin powinny pojawić się za 4 lata



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bioton przeprowadza obecnie proces cyfryzacji i optymalizacji infrastruktury i ocenia, że zakończenie tych działań oraz rozpoczęcie w przyszłym roku sprzedaży insuliny ludzkiej przez nowego partnera w Chinach - Yifan Pharmaceutical - da spółce potencjał do znaczącego zwiększenia przychodów. Głównym celem wciąż jest opracowanie i rozpoczęcie sprzedaży własnej insuliny analogowej. Pierwszych przychodów z analogów insulin spółka spodziewa się w perspektywie 2023 roku, poinformował prezes Robert Neymann.

"Najbliższe dwa lata potrwa zanim będziemy mogli powiedzieć, że wszystkie cyfryzacje są gotowe. To się musi wydarzyć, byśmy mieli firmę która gra w lidze, do której aspirujemy. Jeśli chcemy walczyć na światowym rynku, na którym są obecni najwięksi gracze, to musimy robić coś lepiej od nich" - powiedział Neymann podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że Bioton przeprowadza procesy optymalizujące, zmiany w zakresie infrastruktury GMP (docelowo chce mieć ok. 800 procedur wobec 1134 na koniec września br.), szeroko rozumianą cyfryzację całej firmy oraz zmiany w kulturze organizacji. Ich pełne efekty będą widoczne za ok. 2 lata.

Jak podkreślił prezes, głównym celem Biotonu wciąż jest opracowanie i rozpoczęcie sprzedaży własnej insuliny analogowej. Pierwszych przychodów ze sprzedaży tego produktu Bioton spodziewa się w ciągu czterech pełnych lat licząc "od dziś".

W połowie lipca Bioton zawarł z Yifan Pharmaceutical umowę, której przedmiotem jest współpraca stron w zakresie substancji aktywnych analogów insulin oraz ostatecznego produktu leczniczego (w formie gotowej) od ich produkcji do komercjalizacji.

"Podpisaliśmy umowę z Yifanem, który ma swój szczep analogowy, ale nie ma możliwości wyskalowania. Yifan ma z nami umowę na doprowadzenie produktu do fazy produkcyjnej. Koszty developmentu, wyskalowania i zarejestrowania bierze także na siebie" - wyjaśnił prezes.

Dodał, że dla dwóch analogów insulin, krótko- i długodziałającego, koszt rejestracji w Europejskiej Agencji Leków (EMA) to ok. 100 mln euro, z uwzględnieniem badań klinicznych, zaś w przypadku rejestracji w amerykańskiej FDA koszty te mogą być jeszcze wyższe. Jak podkreślił, są to sumy poza zasięgiem Biotonu w obecnym kształcie.

Zanim spółka rozpocznie sprzedaż własnego analogu insuliny, chce zwiększać sprzedaż insuliny ludzkiej na rynkach światowych.

"Drugi tor naszych działań to zwiększanie sprzedaży insuliny ludzkiej, bo nasz udział w światowym rynku to zaledwie 1,5%. Chcemy go podwoić - to będą także źródła wzrostu na kolejne dwa lata" - powiedział Neymann.

W sierpniu br. Harbin Gloria Pharmaceuticals wypowiedział Biotonowi umowę dotyczącą dostawy oraz dystrybucji produktów insuliny Biotonu na rynku chińskim. Prezes poinformował, że okres wypowiedzenia tej umowy kończy się w lutym br.

Rolę dystrybutora produktów Biotonu na rynku chińskim przejmie Yifan Pharmeceutical, który niedawno nabył pakiety akcji Biotonu, stając się największym akcjonariuszem spółki z udziałem na poziomie 32%. Spółka oczekuje, że zgodę na transakcję nadzór w Chinach wyda jeszcze w tym miesiącu.

"Plan na przyszły rok jest taki, by wejść na dobry kurs w Chinach i sprzedawać więcej, niż w tym. Żeby dojść do godziwego poziomu w Chinach to czeka nas rok, dwa lata ciągłego poprawiania wyniku. Zdobywanie kolejnych pkt proc. udziału będzie coraz trudniejsze, bo nasi duzi konkurenci też tam są obecni" - wskazał.

Dodał, że efekty współpracy z Yifan w zakresie dystrybucji w Chinach powinny być widocznie w wynikach Biotonu w przyszłym roku.

"Jak na razie jesteśmy bardzo ostrożni, bo nie chcemy podpaść Glorii w okresie wypowiedzenia, a po drugie poczekajmy na dokończenie transakcji, chiński KNF ma to w październiku formalnie zatwierdzić" - powiedział prezes.

Bioton poinformował dziś, że w I poł. 2019 r. miał 82,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,63 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka dokonała aktualizacji wartości aktywów w swoje spółce zależnej - Biolek w związku z chorobą ASF.

"Wygląda to w księgach okropnie, bo mamy 83 mln zł straty, ale to zabieg czysto księgowy, który nie ma nic wspólnego z bieżącym biznesem. Gdyby tę transakcję wyjąć, to w I połowie mielibyśmy 18,3 mln zł zysku netto" - zaznaczył prezes.

Dodał, że z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych w całym roku wyniki powinny być pozytywne.

"Tak zakładamy. Patrząc na wyniki I półrocza wyglądają w miarę dobrze. Zakładam, że II połowa powinna być podobna, bo insulina nie jest produktem sezonowym" - powiedział Neymann.

