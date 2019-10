Wikana nabyła ok. 237 tys. akcji własnych w celu umorzenia



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wikana w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji własnych (od 20 września 2019 r. do 3 października 2019 r.) otrzymała jedną ofertę na 237 006 sztuk akcji serii H, stanowiących ok. 1,184% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Akcje zostały nabyte 9 października po cenie 1 zł/sztuka.

W połowie września Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierzała nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)