Grupa Azoty: PDH Polska zmieniła nazwę na Grupa Azoty Polyolefins



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - PDH Polska - spółka celowa Grupy Azoty powołana do realizacji projektu "Polimery Police" - zmieniła 8 października br. nazwę na Grupa Azoty Polyolefins, podała Grupa Azoty.

Zmiana nazwy to kolejny etap budowy marki tej kluczowej dla całej grupy kapitałowej inwestycji, a także wdrażania strategii zmierzających do integracji spółek należących do grupy kapitałowej Grupa Azoty, poinformowano.

"Dotychczasowa nazwa - PDH Polska - pod którą spółka została zarejestrowana w 2015 roku, odpowiadała ówczesnemu zakresowi realizacji projektu, tj. wybudowaniu instalacji do produkcji propylenu z wykorzystaniem technologii odwodornienia propanu (PDH). Rozszerzenie zakresu inwestycji o instalację do produkcji polipropylenu, która miała miejsce w 2017 r. spowodowało, że dotychczasowa nazwa przestała odpowiadać działalności spółki" - czytamy w komunikacie.

Termin "Polyolefins" użyty do utworzenia nowej nazwy spółki to angielski odpowiednik polskiej nazwy "poliolefiny", tj. grupy polimerów składających się wyłącznie z cząsteczek węgla i wodoru, wśród których najważniejszym tworzywem jest polipropylen - produkt końcowy w budowanej instalacji "Polimery Police". Użycie angielskiej wersji stanowi również element strategii handlowej spółki, która zamierza prowadzić swoją działalność zarówno na polskim, jak i na europejskim rynku tworzyw sztucznych, wyjaśniono.

Grupa Azoty Polyolefins realizuje jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle, polegającą na budowie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch produkcyjnych instalacji: do wytwarzania propylenu w procesie

odwodornienia propanu (PDH) - 429 tys. ton rocznie oraz do wytwarzania polipropylenu z propylenu - 437 tys. ton rocznie. Ponadto w zakresie projektu znalazła się budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego (gazoportu), zdolnego przyjąć do 500 tys. ton propanu rocznie,

infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o licencje Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu, podano także.

W maju 2019 roku spółka podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo z koreańską firmą Hyundai Engineering, zaś we wrześniu zostało podpisane porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering oraz Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1,52 mld euro.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)