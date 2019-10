Na terenie Zjednoczonego Królestwa (wliczając w to nienależącą do niego, lecz podległą bezpośrednio brytyjskiej koronie wyspę Jersey) utworzono 54 obwody głosowania - 36 w Anglii, z czego 11 w samym Londynie, 12 w Szkocji, 3 w Irlandii Północnej, 2 w Walii i 1 na Jersey. Łącznie jest to nieco ponad jedna szósta wszystkich zagranicznych obwodów głosowania.

Najwięcej osób zarejestrowało się w obwodzie nr 268 przy polskiej parafii w londyńskiej dzielnicy Ealing - według stanu ze środy wieczorem było to 5140 osób, ale w trzech obwodach w ambasadzie RP łącznie jest zarejestrowanych ponad 5700 osób.

Ogółem jest na razie 35 obwodów, w których liczba wyborców przekracza 1 tys. Z kolei najmniej osób zarejestrowało się w obwodzie nr 314 w północnoirlandzkim Londonderry - na razie 130.

W związku z rekordowo dużym zainteresowaniem wyborami ambasada apeluje, żeby w celu uniknięcia długiego oczekiwania przyjść do lokali wyborczych możliwie jak najwcześniej. Dotyczy to zwłaszcza tych obwodów, w których zarejestrowało się najwięcej osób.

Rejestracja osób przebywających za granicą, które chcą wziąć udział w wyborach, jest otwarta do czwartku do godz. 17 czasu polskiego, zaś same wybory odbędą się w niedzielę w godz. 7-21.

Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS, pod koniec 2018 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 905 tys. Polaków.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)