Norwegia zawiesza eksport broni do Turcji w związku z inwazją na północną Syrię

Źródło: PAP

Norwegia, która jest krajem należącym do NATO, zawiesza eksport wszelkiej nowej broni do Turcji w związku z turecką inwazją na północno-wschodnią Syrię - poinformowała w czwartek szefowa norweskiej dyplomacji Marie Eriksen Soereide w mailu wysłanym do AFP.