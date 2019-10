Firma współpracuje również z Coca-Colą, producentem wódki Absolut i gigantem kosmetycznym L’Oreal nad projektem, którego celem jest opracowanie bardziej zrównoważonych alternatyw opakowań, które zastąpią szklane butelki.

Pod presją kupujących największe na świecie firmy z branży dóbr konsumpcyjnych pracują nad zmniejszeniem swojego wpływu na środowisko naturalne. Nestle SA zaprezentowało papierowe opakowanie na batoniki z owocami i orzechami Yes, podczas gdy Unilever zobowiązał się w tym tygodniu do zmniejszenia o połowę zużycia nowo wyprodukowanego plastiku do 2025 roku.

Carlsberg także zrobił już pierwszy krok w kierunku ograniczenia wpływu na środowisko. Zrezygnował z plastikowych pierścieni, używanych do łączenia puszek piwa w sześcioraki, które często kojarzone są z zanieczyszczeniem mórz. Zamiast tego Carlsberg łączy puszki piwa w sześciopaki za pomocą specjalnego spoiwa, kropli kleju, a jedynym plastikowym elementem sześciopaku jest uchwyt do transportu.

