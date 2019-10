Trakcja: Inwestorzy objęli akcje serii B i C



Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z inwestorami umowy objęcia 10 279 909 akcji serii B oraz 24 771 519 akcji serii C, podała spółka.

"Cena za każdą akcję serii B oraz każdą akcji serii C, zgodnie z uchwałą, wynosiła 1,7 zł. Łączna cena za objęte akcje wyniosła 59 587 427,6 zł, z czego 12 242 952 akcji serii C zostało objętych przez dotychczasowego akcjonariusza spółki - Comsa S.A.U. i opłaconych w drodze potrącenia wierzytelności Comsa względem spółki w łącznej kwocie 20 813 018,40 zł" - czytamy w komunikacie.

4 października Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej wartości nominalnej, w formie subskrypcji prywatnej.

7 października Trakcja ustaliła - po book-buildingu - liczbę akcji serii C na 24 771 519 sztuk.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)