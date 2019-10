Grupa AB rozpoczyna współpracę partnerską z Axis Communications w Polsce



Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Grupa AB oraz Axis Communications rozpoczynają współpracę partnerską w Polsce. Oferta AB poszerzy się o najwyższej jakości rozwiązania monitoringu wizyjnego, podało AB. Umowa partnerska przewiduje wsparcie sprzedaży rozwiązań sieciowych (IP) oraz produktów digitalizujących rozwiązania analogowe.

Nowy zakres produktów spółki AB obejmie pełną ofertę sieciowych rozwiązań Axis z zakresu bezpieczeństwa, które odpowiadają m.in. za realizację zadań kontroli dostępu, a także monitoring wizyjny i zarządzanie materiałem wideo, w tym zaawansowaną analitykę obrazu, stosowaną m.in. w handlu detalicznym, logistyce, produkcji i transporcie.

"Rozpoczynamy dystrybucję nowej kategorii produktowej, jaką jest segment rozwiązań wizyjnych. Do końca bieżącego roku oferta Axis zostanie wdrożona do struktur AB, rozpoczniemy również działania promocyjne i szkoleniowe" - powiedział product manager AB Tomasz Bołoziuk, cytowany w komunikacie.

Partnerzy spodziewają się, że nowo zawiązany alians pozwoli wspólnie zdobyć dużą część z mocno rosnącego segmentu elektroniki. Prognozy wskazują, że do 2023 r. rynek monitoringu wizyjnego osiągnie na świecie wartość rzędu 68 mld USD, rosnąc również w Polsce w tempie dwucyfrowym, podano także.

Umowa partnerska przewiduje wsparcie sprzedaży rozwiązań sieciowych (IP) oraz produktów digitalizujących rozwiązania analogowe. Te ostatnie mają duże znaczenie w Polsce - rynku, na którym ciągle funkcjonują rozwiązania analogowe na dużą skalę, wskazano.

"Zdecydowaliśmy się na współpracę z Axis ze względu na wysoką jakość rozwiązań oraz obsługi produktu. Rynek elektroniki użytkowej zmienia się, a Grupa AB kreuje go, odpowiadając na potrzeby klientów. Nowe produkty w naszym portfolio wpisują się w strategię umacniania wiodącej pozycji rynkowej" - powiedziała dyrektor sprzedaży w AB Patrycja Gawarecka, cytowana w komunikacie.

Jak podkreślono, rozwiązania monitoringu wizyjnego przyczyniają się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa biznesu, a także obywateli.

"Nasze kamery są komputerami posiadającymi najbardziej wydajny procesor na rynku. Dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym mogą one wykonywać zadania zgodnie z dowolną potrzebą użytkownika: od monitorowania pracy urządzeń na linii produkcyjnej, przez sprawdzanie dobrostanu pacjentów w szpitalach, po dozór wizyjny w systemach typu Smart City. Liczymy, że dzięki szerokiemu dotarciu AB do partnerów IT uda nam się jeszcze bardziej spopularyzować technologię Axis i wspólnie przyczynimy się do zmiany naszego otoczenia na bezpieczniejsze i bardziej inteligentne" - powiedziała distribution account manager Poland, Ukraine and Baltics w Axis Communications Agata Majkucińska, cytowana w komunikacie.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)