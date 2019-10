Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,74 proc. do 2.159.91 pkt., WIG zwyżkował o 1,54 proc. do 56.895,37 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,2 proc. do 3.587,47 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,2 proc. do 11.446,62 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 583 mln zł, z czego 500 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję na plusie i konsekwentnie kontynuował wzrosty, aż do zakończenia piątkowych notowań. Na rynkach zagranicznych panuje optymizm: inwestorzy liczą na pozytywne rozstrzygnięcie negocjacji handlowych na linii USA-Chiny. Wielka Brytania przedstawiła natomiast UE nową propozycję w sprawie rozwiązania problemu granicy irlandzkiej, dlatego negocjacje dotyczące brexitu mają być zintensyfikowane w weekend.

Na fali optymizmu analitycy J.P. Morgan podnieśli w piątek prognozę prawdopodobieństwa osiągnięcia porozumienia ws. brexitu do 50 proc. z szacowanych wcześniej 5 proc.

W momencie zamknięcia notowań na GPW DAX rósł o 2,5 proc., FTSE 100 zwyżkował o 0,6 proc. Indeksy w Stanach Zjednoczonych, które na otwarciu zyskiwały ponad 1 proc., o godz. 17.05 zwyżkowały o 1,5 proc.

Wśród największych warszawskich spółek najwyższe wzrosty odnotowały: JSW - o 10 proc., Alior - o 6 proc., Tauron i Santander Polska o blisko 4,2 proc.

W WIG20 najmocniej w dół poszły notowania Cyfrowego Polsatu - o 1 proc.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się Groclin - o 13,7 proc., Trakcja - o 5,5 proc., PGS Sofrware - o 5,2 proc., Capital Park - o 4,8 proc., oraz Bank Millennium - o 4,3 proc.

Trakcja podała w czwartek wieczorem, że 10 października zawarła z inwestorami umowy objęcia 35 mln akcji serii B i C, a łączna cena za objęte akcje wyniosła 59.6 mln zł,. Ponadto spółka poinformowała, że podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę o wartości 349,2 mln zł netto.

W piątek przed rozpoczęciem notowań PGS Software podał, że zarząd spółki w przeciwieństwie do ubiegłych lat, nie zamierza występować do rady nadzorczej z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

Przed sesją analityk Ipopema Securities Marek Szymański podtrzymał w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW w Warszawie rekomendację „kupuj” dla akcji Capital Park, podwyższając szacunki wartości godziwej z 8,50 zł do 8,99 zł, podkreślając w niej, że cena w wezwaniu Townsend Holding z 8 października (5,84 zł) na papiery spółki jest poniżej aktywów netto.

Spadkami wyróżniły się Work Service - o 10 proc., Serinus - o 7,8 proc. i Polnord - o 6 proc.

