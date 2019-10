Enea zmodernizuje instalację odsiarczania spalin w Połańcu kosztem ok. 40 mln zł



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Enea Elektrownia Połaniec - spółka zależna Enei - zmodernizuje instalację odsiarczania spalin (IOS) kosztem prawie 40 mln zł brutto, podała grupa.

"Inwestycja pozwoli największemu wytwórcy energii elektrycznej w południowo-wschodniej Polsce osiągnąć najlepsze możliwe parametry dla IOS. Koszt inwestycji to prawie 40 mln zł brutto. Zadanie jest powiązane z modernizacją elektrofiltrów i wpisuje się w program dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT" - czytamy w komunikacie.

"Wytwarzamy energię elektryczną z wykorzystaniem najlepszych dostępnych dla Elektrowni Połaniec technologii. Stale inwestujemy w instalacje, które mają na celu redukowanie do minimum wpływu, jaki Elektrownia ma na środowisko naturalne" - powiedział prezes Enei Połaniec Lech Żak, cytowany w komunikacie.

Inwestycję w formule "pod klucz" wykona wybrana w przetargu firma Remak-Energomontaż. Umowa obejmuje modernizację IOS wraz z absorberami i dostosowanie instalacji do norm środowiskowych określonych w konkluzjach BAT. Zakres umowy przewiduje wymianę kluczowych elementów absorberów.

Prace w obszarze absorberów będą ściśle podporządkowane zaplanowanym postojom remontowym bloków 2-7, jakie wyznaczono na 2020 r. Inwestycja ma zakończyć się z początkiem 2021 r.

"Najważniejszym celem inwestycji jest zwiększenie możliwości IOS poprzez podniesienie skuteczności działania absorberów, jak również zwiększenie wydajności wszystkich towarzyszących im węzłów pomocniczych" - skomentował wiceprezes Enei Połaniec ds. technicznych Marek Ryński.

Modernizacja absorberów IOS jest powiązana z inwestycją w zwiększenie efektywności elektrofiltrów. Niedawno Enea Połaniec podpisała umowę z GE Power i Stal-Systems na modernizację elektrofiltrów sześciu bloków energetycznych (2-7).

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

