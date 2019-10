Podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy a Korporacją Budowlaną Doraco Sp. z o.o odbyło się na terenie terminalu pasażerskiego T2.

Pirs jest przedłużeniem hali głównej terminalu lotniczego, od którego odchodzą tzw. rękawy - kryte przejścia z lotniska do samolotu.

Umowa przewiduje, że nowy pirs powstanie w ciągu 26 miesięcy od podpisania umowy.

Jak poinformował Port Lotniczy Gdańsk w nowym pirsie portu mają być obsługiwani głównie pasażerowie rejsów rozkładowych, podróżujący do ”krajów non-Schengen” m. in. do Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz pasażerowie lotów czarterowych lecący np. do Turcji, Egiptu.

Dodatkowo część nowego pirsu ma zostać przeznaczona do obsługi pasażerów z krajów ”strefy Schengen”. Pirs ma dawać możliwość dostosowania punktów wyjść do samolotów do bieżących potrzeb obsługi pasażerów w porcie, poprzez odpowiednio powiększanie lub zmniejszanie w zależności od zapotrzebowania strefy obsługi ”Schengen” i ”non-Schengen”.

Inwestycja powstanie za ponad 255,2 mln zł netto i ma zostać oddana wraz z pełnym wyposażeniem. Sfinansowana ma zostać z obligacji wyemitowanych przez gdański port lotniczy przy współpracy z bankiem Pekao S.A. oraz ze środków własnych. W jej ramach ma zostać przebudowany przez Doraco wewnętrzny układ drogowy oraz ma powstać nowy plac manewrowy dla lotniskowych autobusów. Budowa ma potrwać 26 miesięcy i ma się zakończyć w III kwartale 2021 r.

Przetarg na budowę pirsu został rozstrzygnięty w sierpniu b.r. Spośród trzech złożonych ofert komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Doraco. W postępowaniu przetargowym zostały złożone trzy oferty. Opiewały one na kwoty od ok. 255 mln do ok. 263 mln zł netto. Najniższą ofertę złożyło Doraco, a oferty innych uczestników, czyli Hochtief oraz Budimexu, który przygotował najdroższą ofertę, różniły się "nieznacznie".

Wybudowanie nowego pirsu, będącego przedłużeniem części bezpośredniej obsługi pasażerów w terminalu T2, spowoduje, że powierzchnia terminalu T2 wzrośnie z 53 tys. m kw. do 69 tys. m kw. Będzie też więcej m.in. linii kontroli bezpieczeństwa - ich liczba wzrośnie z obecnych 11 do 18 - i karuzel do odbioru bagażu, których liczba powiększy się z 5 do 9, z obecnych 20 do 30 zwiększy się też liczba gate`ów odlotowych. (PAP)

Autor: Marcin Szywała