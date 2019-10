Stawki czynszowe były podnoszone po raz ostatni w 2008 r. "Nie stać nas dłużej na zatrzymanie zmian w mieszkalnictwie, musimy brać pod uwagę ekonomię" – mówił we wtorek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider. Dodał, że w ostatnich kilkunastu latach inne miasta znacząco podnosiły czynsze.

Powodów podwyżek w Krakowie jest kilka. Po pierwsze obecne dochody z mieszkalnictwa nie pokrywają wydatków na ten cel. W 2018 r. różnica wynosiła 25,4 mln zł: wpływy z opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wynosiły 39,1 mln zł, a koszty ich utrzymania 64,5 mln zł. Drugi powód to potrzeby remontowe w zasobach komunalnych, a trzeci to postulat wojewody, który już w grudniu wystąpił do prezydenta miasta o urealnienie stawek w lokalach będących własnością Skarbu Państwa.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zawiadomił Radę Miasta Krakowa, że 30 października podpisze zarządzenie w tej sprawie. Rada nie podejmuje decyzji w tej sprawie.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia około trzech miesięcy urzędnicy zarezerwowali na powiadomienie wszystkich najemców. Okres od 1 lutego do końca kwietnia będzie czasem na wypowiedzenie dotychczasowych stawek najmu, nowe zaczną obowiązywać od 1 maja 2020 r.

Osoby o niskich dochodach będą mogły skorzystać z programu osłonowego oferowanego przez gminę m.in. z obniżek czynszów.

"Obniżka czynszu jest udzielana na wniosek mieszkańca na 12 miesięcy. Jeżeli później nadal zachodzą przesłanki ku temu, może ona obowiązywać dłużej" – mówiła dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie Katarzyna Zapał. Zależnie od dochodu na członka gospodarstwa domowego obniżki mogą wynosić od 20 do nawet 70 proc.

Władze miasta szacują, że po podniesieniu czynszów będzie można uzyskać rocznie o ok. 20 mln zł dochodu więcej, w 2020 r. o ok. 12-15 mln zł.

W Krakowie jest 15 tys. 30 mieszkań komunalnych i socjalnych, z których korzysta ok. 30 tys. osób. Z roku na rok rośnie liczba lokali remontowanych i przeznaczonych do ponownego zasiedlenia: w 2012 r. było to 70 lokali, w 2018 r. – 270, w 2019 ma ich być 350. Na listach oczekujących na mieszkanie komunalne jest 1,402 tys. osób.(PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba