ACEA podało także, że w całej Unii Europejskiej popyt na nowe samochody wzrósł we wrześniu o 14,5% r/r do 1 249 403 sztuk.



Po dziewięciu miesiącach 2019 r. popyt na nowe samochody osobowe w całej UE spadł o 1,6% r/r, co daje łącznie 11,96 mln rejestracji. Z wyjątkiem Niemiec (+2,5%), każdy z dużych rynków UE odnotował dotychczas niewielki spadek w 2019 roku, wskazano w materiale, w tym największy w Hiszpanii (-7,4%).



Szwecja zanotowała największy procentowy spadek popytu (-12,1%), następnie Finlandia (-10%), Cypr (-8,6%) i Czechy (-8%), natomiast wzrost zanotowały Litwa (+42,8%), Rumunia (+16,4%), Grecja (+10,3%) i Węgry (+10%).



Od początku roku, w ciągu dziewięciu miesięcy zarejestrowano w Polsce 410 829 nowych samochodów osobowych, czyli o 1,9% więcej r/r, wynika z danych ACEA.