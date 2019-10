Eurostat: Inflacja HICP w Polsce spowolniła do 2,4 proc. we wrześniu

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,4 proc. rok do roku we wrześniu br. wobec 2,6 proc. rok do roku inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1 proc.