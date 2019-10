Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - INC planuje przeprowadzić około 10 debiutów spółek na NewConnect w przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes Paweł Śliwiński. Dodał, że w przygotowaniu jest jeszcze kilkanaście następnych podmiotów, w których kilka z nich działa w segmencie gamingu.



"Mamy w portfelu kilkanaście podmiotów, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu, w tym m.in. spółka z segmentu diagnostyki genetycznej GenXone, która przeprowadziła już emisję prywatną na ok. 2 mln zł i do końca roku przeprowadzi ofertę na Crowdconnect. Chcielibyśmy przeprowadzić jeszcze jedną ofertę akcji spółki z branży IT w tym roku" - powiedział ISBnews Śliwiński.



Według jego słów, producent zegarków i biżuterii z drewna - Plantwear po emisji 1,5 mln zł przeprowadzonej na Crowdconnect niebawem ma również zadebiutować na NewConnect.



"Jeżeli chodzi o inne spółki z naszego portfela, to myślę, że na początku następnego roku wprowadzimy na NewConnect m.in. takie spółki, jak: Spyrosoft, Olimp i MyFit. Podstawowym ryzykiem dla naszego ambitnego planu jest, oczywiście, koniunktura na rynku, ale jest to także szansa dla nas ze względu na szeroki wachlarz usług, jaki już prowadzimy. Liczymy także, że dalsze funkcjonowanie PPK poprawi ogólną koniunkturę na giełdzie i my jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualną hossę" - podkreślił prezes Śliwiński.



Prezes wyjaśnił, że ostatnie 2-3 lata INC poświęciła m.in. na uporządkowanie grupy i dostosowanie się do nowych regulacji.



"Dokonaliśmy zakupu domu maklerskiego, w którym rozszerzamy nasze kompetencje i m.in. w ramach tej instytucji prowadzimy platformę crowdinwestycyjną Crowdconnect.pl dla podmiotów, które zmierzają na rynek giełdowy. Jest to znacząco odmienne podejście, jakie prezentują inne firmy czy platformy crowdfundingowe, gdyż już na początku inwestycji wiadomo, czy akcje spółki pojawią się w publicznym obrocie. Po drugie, pojawiły się dwie alternatywne spółki inwestycyjne, to znaczy Carpathia Capital, która jest notowana na giełdzie w Rumunii, a od września także na NewConnect i spółka INC Private Equity. Obie firmy są wpisane do rejestru ASI prowadzonego przez KNF. Poprzez podmiot INC Private Equity chcemy inwestować na wczesnym etapie w sektor nowych technologii (gaming, life-science, IT). Dodatkowo mamy także własną agencję ratingową INC Rating. Oprócz 3 dużych firm ratingowych w Polsce jesteśmy jedyną firmą, którą otrzymała licencję ESMA i może oceniać zarówno firmy jak i jednostki samorządu terytorialnego na terenie całej Unii Europejskiej" - wymienił Śliwiński.



Dodał, że INC ma przygotowaną całą infrastrukturę pod obsługę przedsiębiorstw, które będą chciały pozyskać kapitał i docelowo zadebiutować na giełdzie.



"Nasza ostatnia podpisana umowa na współpracę strategiczną z firmą InnerValue ma jeszcze bardziej zdynamizować działalności grupy poprzez infrastrukturę zbudowaną przez nas w ostatnich latach, wykorzystanie synergii i stworzenie 'one stop shop' na rynku kapitałowym. Od momentu rozpoczęcia współpracy z InnerValue prowadzimy zaawansowane rozmowy z 10 podmiotami, które chcą pozyskać kapitał na platformie Crowdconnect.pl i w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zadebiutować na NewConnect " - podsumował prezes.



Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.



Marek Knitter



(ISBnews)