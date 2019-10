Apator zaprojektuje elementy inteligentnego licznika energii z Phoenix Systems



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Apator podpisał z Phoenix Systems z Grupy Atende umowę na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej działającego w systemie operacyjnym Phoenix-RTOS, podał Apator.

"Projekt bazuje na synergii doświadczeń obu spółek we wdrożeniach rozwiązań dla sektora energetycznego. Połączy know-how Apator SA w zakresie projektowania i produkcji liczników z doświadczeniem spółki Phoenix Systems w zakresie oprogramowania dla urządzeń IoT" - czytamy w komunikacie.

System Phoenix-RTOS wykorzystywany jest już w inteligentnych gazomierzach iSmart spółki Apator Metrix.

"Apator stawia na innowacyjność. Nasi klienci oczekują nowych generacji liczników z zastosowaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które - wraz z zaawansowanym systemem pomiarowym - tworzą optymalne rozwiązanie dla sieci energetycznych z rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii. Innowacyjne produkty dostarczane przez grupę są wypracowywane przez własne biura R&D, ale także w ramach współpracy z innowatorami takimi jak Phoenix Systems, dzięki czemu możemy dostarczyć nową, unikatową wartość naszym najbardziej wymagającym klientom" - powiedział prezes Apatora Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Projektowany licznik energii będzie zaawansowanym urządzeniem internetu rzeczy (IoT) wykorzystującym protokół IP i różne standardy komunikacji przewodowej (np. PLC PRIME) oraz bezprzewodowej (np. IEEE 802.15.4, LTE Cat-M1 450 MHz). Spółki zakładają, że licznik będzie mógł pełnić funkcję routera IP i przekazywać dane z innych liczników, co pozwoli na uzyskanie współczynnika skuteczności odczytu bliskiego 100%. Architektura projektowanego licznika energii zostanie zbliżona do architektury systemu komputerowego, a system operacyjny stworzy środowisko dla działania różnych aplikacji użytkownika.

"Dotychczasowe wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych pokazały, że inteligentny licznik energii powinien stać się zaawansowanym urządzeniem internetu rzeczy, które zapewnia wysoką skalowalność, modularność i odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych. Apator jest niekwestionowanym liderem w zakresie projektowania i produkcji zaawansowanych urządzeń pomiarowych, dlatego cieszymy się, że jako firma rozwijająca system operacyjny i oprogramowanie dla IoT możemy być częścią tego innowacyjnego projektu" - powiedział prezes Phoenix-Systems Paweł Pisarczyk.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)