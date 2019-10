Dodała, że jest to ostatni moduł, który został dostarczony wojsku w ramach umowy z kwietnia 2016 r. o wartości ponad 960 mln zł.

Jajdelska podkreśliła, że w trakcie realizacji umowy specjaliści z HSW przeszkolili ponad 400 osób, które będą obsługiwać Raki w wojsku. W sumie do polskiej HSW dostarczyła 64 moździerze i 32 wozy dowodzenia.

Elementy pierwszego modułu Rak na podwoziu kołowym, Huta przekazała 30 czerwca 2017 r. do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Pozostałe KMO trafiły m.in. do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Rzeczniczka HSW przypomniała, że w ubiegłym tygodniu spółka podpisała umowę na dostawę dla wojska dwóch kolejnych Kompanijnych Modułów Ogniowych (KMO) Rak.

W skład każdego KMO wchodzi osiem samobieżnych moździerzy Rak na podwoziu kołowym KTO Rosomak i 4 artyleryjskie wozy dowódcze.

Rak to samobieżny moździerz kalibru 120 mm. Został zaprojektowany i wyprodukowany przez HSW. To pierwszy moździerz, który znajduje się w zamkniętej wieży, dzięki temu w pełni chroni załogę; w pełni automatyczny, nie wymaga ingerencji człowieka. Ponadto, moździerz ten może prowadzić ogień od minus 3 stopni położenia lufy, aż do plus 80 stopni. To oznacza, że jest to jedyny moździerz, który może prowadzić ogień do celów, które są widoczne na wprost. Uzyskuje kąty, które dla dotychczasowych moździerzy były nieosiągalne. Do tej pory moździerze strzelały powyżej 45 stopni położenia lufy.

HSW jest jednym z największych w kraju producentów sprzętu wojskowego, produkuje m.in. samobieżne haubice, transportery opancerzone i wyrzutnie rakiet. Należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. (PAP)

autor: Wojciech Huk