"Z dużym naciskiem upominaliśmy armatorów, że tego nie chcemy, że nie warto tego robić. To niewiarygodnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie" - powiedział jeden z rozmówców Reutera. Zastrzegł on, by nie ujawniać jego tożsamości.

25 września ministerstwo skarbu (finansów) USA nałożyło sankcje na pięciu obywateli Chin oraz na dwie spółki-córki państwowej chińskiej firmy żeglugowej COSCO twierdząc, że podmioty te uczestniczyły w zabronionych przewozach irańskiej ropy.

W następnych dniach 14 należących do COSCO tankowców - czyli około jedna trzecia łącznej ich liczby - wstrzymało nadawanie pozwalających na lokalizowanie statku sygnałów automatycznego systemu identyfikacji (AIS). Obecnie jednak milczą transpondery tylko trzech jednostek - supertankowców (Very Large Crude Carriers - VLCC) Yuan Shan Hu i Cosglad Lake o nośności 300 tys. ton każdy oraz trzykrotnie mniejszego od nich tankowca kategorii tonażowej Aframax (average freight rate assessment maximal) Yang Mei Hu.

Zaznaczyć należy, że z uwagi na swe znaczne rozmiary statki te mogą być łatwo wykrywane przez okrętowe radary antykolizyjne lub obserwację satelitarną. Jednak przepisy Międzynarodowej Organizacji Żeglugowej (IMO) nakazują stałe korzystanie z transponderów AIS, by zapewnić jawność i bezpieczeństwo globalnego transportu morskiego. Ich wyłączanie bywa praktykowane na akwenach zagrożonych piractwem, ale stanowi także metodę ukrywania nielegalnych przedsięwzięć żeglugowych.

Rozpowszechnione pocztą elektroniczna oświadczenie należącej do COSCO spółki Dalian Tanker zaprzecza, by którykolwiek z jej tankowców zaprzestał transmitowania sygnałów AIS. Dodaje, że "Dalian Tanker będzie nadal przestrzegała obowiązujących przepisów i regulacji w swej działalności biznesowej". (PAP)