Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Gaming Factory zaprezentował strategię rozwoju i ogłosił najbliższe plany. Model spółki zakłada produkcję własnych tytułów oraz wydawanie w ciągu roku około 10 gier. Wśród kluczowych założeń Gaming Factory jest m.in. poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym i zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów, podała spółka. Gaming Factory podtrzymuje, że chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2020 roku.



"Aktualnie na platformie Steam znajduje się ok. 20 naszych autorskich projektów, liczba ta systematycznie rośnie. Rozwijamy gry o zróżnicowanej tematyce, od symulatorów, poprzez tycoon, horror i builder. Już niebawem zamierzamy ogłosić kolejne tytuły z naszego portfolio. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, naszym najważniejszym celem na przyszły rok jest debiut na głównym parkiecie GPW, co mamy nadzieję, uda się osiągnąć dzięki intensywnej i wzmożonej pracy" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.



Deweloper i wydawca gier aktywnie rozwija swoje projekty m.in. z firmami zewnętrznymi i spółkami zależnymi. W najbliższym czasie, we współpracy z Black Rose Project, planuje rozszerzyć działalność portingową (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy oraz pełen całościowy proces jej wydania) na konsolę Nintendo Switch. Spółka zakończyła już kilkanaście portów, kolejne czekają w kolejce na realizację. Oprócz Switcha, będą to także porty gier na konsole Xbox One i PS4, podano również.



Spółka współpracuje aktualnie z 20 zespołami deweloperskimi rozlokowanymi na terenie kraju i za granicą. Jednym z nich jest doświadczony producent i dystrybutor gier Ultimate Games, który wesprze Gaming Factoryw zakresie promocji i wydawnictwa części produkcji spółki.



"W ciągu ostatnich dwóch lat nawiązaliśmy współpracę z kilkunastoma firmami z branży, co już teraz czyni nas istotnym graczem w polskim gamedevie i zwiększa naszą wiarygodność na rynku. Wierzymy, że dotychczasowe doświadczenie zaowocuje ambitnymi i zyskownymi projektami" - podsumował Adamkiewicz.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest m.in. poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym i zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów.



(ISBnews)