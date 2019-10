Sescom planuje do 8 XI nabyć do 50 tys. akcji własnych w cenie 26,8 zł za sztukę



Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Sescom opublikował zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych, w ilości nie większej niż 50 tys. sztuk, w cenie 26,8 zł za jedną akcję, podała spółka.

"Oferta zakupu akcji własnych przeprowadzana jest na następujących zasadach:

- przedmiotem oferty jest nie więcej niż 50 000 akcji emitenta,

- podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty jest Dom Maklerski BOŚ,

- cena zakupu wynosi 26,8 zł za jedną akcję,

- przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 18.10.2019 r. i potrwa do dnia 31.10.2019 r. włącznie,

- przewidywanym terminem zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji emitenta jest dzień 08.11.2019 r." - czytamy w komunikacie.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.



(ISBnews)