Miraculum ma umowę agencyjną z partnerem działającym na Bliskim Wschodzie



Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Miraculum podpisało umowę agencyjną z partnerem działającym na Bliskim Wschodzie - Raną Ibrahim Sanad Sanad, podała spółka. Na mocy przedmiotowej umowy, agent zobowiązał się do realizacji działań mających na celu pozyskiwanie klientów dla spółki na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

"Umowa została zawarta na zasadzie wyłączności w odniesieniu do marki Joko. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej konwersji na umowę dystrybucyjną" - czytamy w komunikacie.

Powyższa umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie zarządu spółki sukcesywne działania mające na celu wchodzenie na rynki Bliskiego Wschodu z kolejnymi markami spółki mogą mieć pozytywny wpływ na jej przyszłe wyniki finansowe, wskazano.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)