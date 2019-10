Movie Games wydał 'The Beast Inside' na PC, docelowo na PS 4 i Xbox One



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - "The Beast Inside" - survival horror z portfolio wydawniczego Movie Games - zadebiutował w wersji na PC na platformie Steam, podała spółka. Docelowo gra ukaże się również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

"Historia 'The Beast Inside' to połączenie klasyki horroru z elementami mrocznego thrillera. Staraliśmy się zbalansować poszczególne elementy rozgrywki - niespodziewane 'jupmscare'y', stawiające wyzwanie zagadki logiczne i zaskakujące sekwencje walki czy pościgu. Pierwsze opinie i recenzje mediów są bardzo pozytywne" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Tytuł na długo przed premierą spotkał się z dużym zainteresowaniem graczy i mediów branżowych. Miało to związek m.in. z przeprowadzoną w kwietniu ubiegłego roku kampanią crowdfundingową na platformie Kickstarter, kiedy udało się pozyskać na rozbudowę gry 83,7 tys. CAD, przypomniano.

Już na kilka dni przed premierą tytuł znalazł się na pierwszej stronie rankingu najpopularniejszych premier na Steamie. W dzień po wydaniu średnia ocen utrzymuje się na poziomie powyżej 90%. Cena gry to 24,99 USD. "The Beast Inside" docelowo ukaże się w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Do końca roku Movie Games ma w planach wydanie "Drug Dealer Simulator". Premiera tytułu w wersji na PC zaplanowana jest na 6 grudnia, wskazano również.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)