BGK otrzymał wnioski o 310 mln zł kredytów na 2,1 tys. mieszkań w programie SBC



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - W jesiennym naborze wniosków w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) wpłynęło 47 wniosków o łącznej wartości ok. 310 mln zł, podał Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest współinicjatorem i realizatorem programu. Dzięki preferencyjnemu kredytowaniu 41 inwestorów może zbudować ok. 2,1 tys. mieszkań.

"Polacy potrzebują mieszkań z umiarkowanym czynszem. Dlatego tak cieszy liczba wniosków, które wpłynęły do BGK w jesiennej edycji naboru. To efekt m.in. korzystnych zmian ułatwiających dostęp do kredytowania, których pomysłodawcą w wielu przypadkach był BGK. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na rozwój i wzrost znaczenia budownictwa społecznego i poprawę jakości życia tysięcy Polaków" - powiedział wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

Jesienny nabór wniosków był rekordowy - wpłynęło 47 wniosków o łącznej wartości prawie 310 mln zł. To prawie dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Dzięki nim może powstać kolejnych 2 100 mieszkań w całej Polsce. Większość, bo 40 wniosków złożyły TBS-y. O preferencyjne kredyty ubiegają się także trzy spółdzielnie mieszkaniowe i cztery spółki gminne. Planowana wartość wszystkich projektów z jesiennej edycji programu SBC wynosi 550 mln zł, podano także.

W ostatnim naborze dużym powodzeniem cieszyła się m.in. możliwość połączenia preferencyjnego kredytu z 20-proc. grantem z Funduszu Dopłat, który od ubiegłego roku może być uzupełnieniem finansowania. Z tej możliwości w edycji jesiennej 2019 zamierzają skorzystać wnioskodawcy w przypadku 27 inwestycji. Dzięki tej możliwości inwestycje mogą powstać przy jednoczesnym udziale kredytów preferencyjnych dla inwestorów oraz grantów dla współpracujących z nimi gmin, dodano.

BGK jest współinicjatorem i realizatorem rządowego programu społecznego budownictwa społecznego. Preferencyjne warunki finansowania pozwoliły na reaktywację tego typu budownictwa w 2015 r. W latach 2015-2024 bank ma do rozdysponowania 450 mln zł rocznie. Środki niewykorzystane przechodzą na rok kolejny - w tej chwili do wykorzystania jest 1,3 mld zł, przypomniano.

"Co wyróżnia społeczne budownictwo czynszowe? Niski poziom czynszu osiągany dzięki korzystnemu oprocentowaniu kredytów, długiemu okresowi finansowania, umiarkowanym kosztom budowy oraz często również partycypacji najemców w kosztach realizacji inwestycji. Przeciętny czynsz w takim mieszkaniu jest zwykle o kilkadziesiąt procent niższy od rynkowego. Udział w kosztach budowy jest podobny do kaucji zwracanej przy wyprowadzce i pobieranej od kolejnych lokatorów. Dzięki wprowadzonej w 2018 r. możliwości łączenia kredytu preferencyjnego SBC z grantem dla gminy z Funduszu Dopłat inwestorzy coraz częściej rezygnują z wymogu wnoszenia przez najemców partycypacji w kosztach budowy" - czytamy dalej.

Dotychczas Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z inwestorami 99 umów kredytu na łączną kwotę 513 mln zł, dzięki którym powstanie ponad 4,4 tys. lokali mieszkalnych. Do użytkowania oddano już blisko 2,3 tys. mieszkań, podsumowano w komunikacie.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)