"Mój szacunek wskazuje, że sam development CP2077 kosztował do końca II kw. 2019 ok. 196 mln zł, a do premiery ta kwota może urosnąć do 284 mln zł samej tylko wersji singleplayer. Licząc razem z budżetem marketingowym, całkowity koszt gry może przekroczyć 700 mln zł. Zakładam sprzedaż 23 mln kopii CP2077 w 2020 roku, co jest wolumenem ok. 10% niższym niż wygenerowany przez RDR2 [Red Dead Redemption 2] w porównywalnym czasie" - napisał analityk Kamil Jędrej w raporcie.



W jego modelu, przychody na 2020 rok zostały założone na poziomie ok. 2,9 mld zł, zysk netto ok. 1,5 mld zł.



"Z punktu widzenia wyceny, znakami zapytania na lata kolejne pozostają: multiplayer CP2077, a także termin premiery kolejnej dużej gry AAA. Moim zdaniem, te produkty mogą pojawić się kolejno w 2021 roku (multiplayer CP2077), a kolejna duża gra AAA dopiero w roku 2023, co już oznacza skrócenie okresu pomiędzy premierami gier AAA z 5 do 3 lat i wciąż nie jest terminem bez ryzyka" - czytamy dalej.



