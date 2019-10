Inpro wprowadziło do oferty 127 lokali w ramach I etapu os. Brawo w Pruszczu Gd.



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Inpro rozpoczęło sprzedaż 127 lokali o powierzchni 38-126 m2 w ramach I etapu inwestycji Brawo w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2021 roku.

"Brawo to już kolejna inwestycja Inpro w Pruszczu Gdańskim. Mamy nadzieję, że osiedle zostanie przyjęte równie pozytywnie przez potencjalnych nabywców. Inwestycja wyróżnia się kameralnym charakterem, bardzo wysokim standardem wykończenia oraz szczególną dbałością o najmniejsze detale. Nasza oferta skierowana jest do wymagających klientów, którzy poszukują standardu premium" - powiedział dyrektor handlowy Rafał Zdebski, cytowany w komunikacie.

Budowa osiedla rozpoczęła się 1 sierpnia br. Ceny lokali kształtują się w przedziale od 6 480 do 7 128 zł brutto za m2.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł.

(ISBnews)