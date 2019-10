CFG z Grupy PlayWay utworzyło spółkę Ancient Games



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) utworzyło spółkę Ancient Games, w której jest właścicielem 100% udziałów, podało CFG. 10-osobowy zespół będzie odpowiedzialny za realizację projektów z gatunku symulacje. W pierwszej kolejności nowo utworzona spółka zajmie się realizacją trzech preprodukcji. Wszystkie trafią na rynek w przyszłym roku.

"CreativeForge Games koncentruje się na produkcji gier taktycznych i strategicznych, co wynika ze strategii spółki. Ponieważ jednocześnie chcemy rozwijać się także w produkcji innych gatunków, zwłaszcza gier symulacyjnych, podjęliśmy decyzję o utworzeniu spółki Ancient Games, w której będziemy je realizować. Zakładamy, że na początku dedykowany zespół, liczący do 10 osób, będzie w stanie przygotować dwa projekty w skali roku. Wierzymy, że selektywne podejście w tym zakresie zaowocuje naprawdę ciekawymi produkcjami zarówno w CFG, jak i w Ancient Games" - powiedział prezes CreativeForge Games Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.

W ramach przyjętej we wrześniu strategii CFG zaktualizowało kierunki rozwoju, które zakładają działalność spółki w obszarze trzech filarów: produkcyjnym, wydawniczym oraz bazującym na maksymalnym wykorzystaniu aktywów spółki. We wrześniu spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia - tj. 3 mln zł. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku, przypomniano.

"Nasza bieżąca działalność operacyjna i wszystkie projekty zaplanowane do końca 2021 roku są w zupełności zabezpieczone. Obecnie realizujemy ich 14. Na początku października opublikowaliśmy trailer swojej najnowszej produkcji - 'House Flipper City'. Jest to nowa odsłona popularnej gry 'House Flipper'. Premierę planujemy w IV kw. 2020 r. Jednocześnie mogę zdradzić, że jedna z preprodukcji powstających w nowej spółce będzie związana z tematyką antyczną, gdzie pojawi się wątek gladiatorów" - podsumował Karbowski.

CreativeForge Games to wchodzące w skład grupy kapitałowej PlayWay studio developerskie tworzące własne gry na komputery PC i konsole. Spółka została założona w 2011 r.

(ISBnews)