Liczba akcji Cognoru uprawnionych do dywidendy wzrosła do 123,4 mln sztuk



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Liczba uprawnionych akcji do dywidendy Cognoru za 2018 rok wzrosła do 123 406 256 sztuk w związku wprowadzeniem dziś do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9, podała spółka.

"Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 w przypadku zwiększenia ilości akcji na dzień dywidendy ponad ilość istniejącą w dniu podjęcia uchwały kwota dywidendy przypadającą na 1 akcję zaokrągla się w dół do pełnych groszy, stąd ustalona w ww. sposób kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,28 zł. Zarząd przypomina, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 23.10.2019 r. zaś dzień wypłaty dywidendy na 17.01.2020 r. " - czytamy w komunikacie.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,08 mld zł w 2018 r.

