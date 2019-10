Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Eurotech sp. z o.o., SZEL-TECH, P.W. METROL oraz PILC podpisali umowę o współpracy podczas odbywającego się w Rzeszowie Kongresu 590.

Sygnatariusze zgodnie wyrazili wolę utworzenia podmiotu, który będzie posiadał zdolność i uprawnienia do projektowania i produkowania konstrukcji lotniczych przy wykorzystaniu synergii zdolności produkcyjnych, organizacyjnych i finansowych zaangażowanych stron.

- Spółka będzie rozwijać potencjał polskiego przemysłu lotniczego. Łącząc narzędzia i środki oferowane przez ARP S.A., wiedzę pochodzącą z Łukasiewicz- Instytutu Lotnictwa, a także doświadczenie i umiejętności firm z Mielca tworzymy przedsiębiorstwo, które przyczyni się do rozwoju branży lotniczej – mówi Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Nowa spółka stawia przed sobą dwa cele. Po pierwsze, budowę ośrodka badawczo-rozwojowego służącego do przeprowadzania prób w locie i prób naziemnych, a także do produkcji niskoseryjnej. Po drugie, przygotowanie i uruchomienie produkcji seryjnej samolotów o masie startowej do 7 ton, zgodnych ze specyfikacją kategorii statków powietrznych EASA (European Union Aviation Safety Agency) CS-23, a więc w segmencie charakteryzującym się dużym potencjałem rynkowym.

- Starania, które Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa podejmuje na rzecz rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw nabierają dzisiaj realnego kształtu. To przełomowy moment w długim procesie odbudowy przemysłu lotniczego i cieszę się, że jako ŁUKASIEWICZ możemy brać w nim udział. Dzięki połączeniu potencjału polskich zakładów produkcyjnych z Podkarpacia, wiedzy naukowców Łukasiewicza oraz funduszy ARP powstaje podmiot zdolny realizować ambitne, kompleksowe projekty na światowym poziomie - zauważa Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W skład spółki mają wchodzić ARP S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, a także cztery firmy z sektora MŚP z regonu Mielca. Są to przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym – Eurotech sp. z o.o. zajmująca się projektowaniem i produkcją instalacji lotniczych, SZEL-TECH produkująca elementy konstrukcji lotniczych, P.W. METROL z branży metalowej oraz PILC projektująca i produkująca instalacje i awioniki do samolotów.

- Powołanie spółki, która będzie w stanie projektować i co najważniejsze wdrażać polskie konstrukcje lotnicze jest kolejnym kamieniem milowym w konsekwentnej realizacji strategii instytutu, której jednym z celów jest rewitalizacja polskiego przemysłu lotniczego – podkreśla Paweł Stężycki, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

Głównym udziałowcem spółki będzie Agencja Rozwoju Przemysłu, która będzie posiadać do 49 proc. udziałów. Firmy z sektora MŚP według zapisów umowy nie mogą posiadać więcej niż po 25 proc. udziałów każda. ARP S.A. wniesie także największy wkład w realizację planowanej inwestycji. Będzie on wynosił 15 mln zł. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wniesie wkład w wysokości 5 mln zł, zaś zaangażowanie gotówkowe czterech firm uczestniczących w przedsięwzięciu zamknie się w kwotach do 5 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu udostępni także pod inwestycję tereny Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.



- Region podkarpacki to główny ośrodek produkcji lotniczej w Polsce. Liczymy na to, że nowo powstające przedsiębiorstwo przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału innowacyjnego i produkcyjnego tego regionu. Stać nas na to, by tworzyć rozwiązania i produkty konkurencyjne w branży lotniczej na rynku europejskim i do tego właśnie będziemy dążyć. Nasze przedsięwzięcie powstaje w partnerstwie podmiotów prywatnych i publicznych, ponieważ jest to najlepszy sposób wykorzystania uzupełniających się doświadczeń i kompetencji – dodaje Dariusz Śliwowski.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w fazie rozwoju inwestycji projekt będzie koordynowany przez Instytut Lotnictwa. Późniejsza faza – wdrożenia i komercjalizacji inwestycji – będzie koordynowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.