Getin Holding ma list intencyjny ws. sprzedaży Idea Banku we Lwowie i spółki NFS



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma wyłączność na negocjacje do 1 stycznia 2020 r.

"Zgodnie z listem intencyjnym, fundusz przystąpi do trwającego 6 tygodni badania due diligence spółek, a po jego pozytywnym wyniku do uzgodnienia warunków rozważanej transakcji, w tym wielkości pakietu akcji i udziałów potencjalnej transakcji. Emitent ponadto informuje, że wyraził zgodę na przyznanie funduszowi wyłączności na negocjacje dotyczące sprzedaży spółek na okres do dnia 1 stycznia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony listu intencyjnego, termin zamknięcia rozważanej transakcji dotyczącej sprzedaży akcji i udziałów spółek został ustalony na I kwartał 2020 r., podano także.

"List intencyjny nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia umów sprzedaży akcji i udziałów spółek" - podkreślono.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

