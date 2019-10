Przychody Asbisu spadły wstępnie o 11% r: r do ok. 167 mln USD we wrześniu



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Asbisc Enterprises Plc wypracował we wrześniu 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 167 mln USD, co oznacza spadek o ok. 11% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Bardzo dobrze oceniamy wrzesień, który był do tej pory najlepszym miesiącem sprzedażowym w roku. Był on zgodny z naszymi oczekiwaniami oraz potwierdził, że będziemy w stanie zrealizować ogłoszoną prognozę finansową. Asbis jest na drodze do dalszego wzmacniania kompetencji w sektorach, które są perspektywiczne, czyli rozwiązaniach i usługach IT dla klienta korporacyjnego" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zaangażowani w rozszerzaniu naszych kompetencji w tych sektorach, czego wyraz daliśmy będąc partnerem jednej z największych na Ukrainie konferencji IT o nazwie Tech Fusion 2019, która odbyła się na początku października tego roku. Jest to coroczna konferencja dotycząca transformacji cyfrowej oraz technologicznym innowacjom niezbędnym w biznesie. Blisko 1 000 osób z branży wzięło udział w tej konferencji. Dla nas była to okazja nie tylko do zaprezentowania naszej oferty biznesowej, ale również głębszego poznania segmentu rynku, w którym chcemy aktywnie uczestniczyć" - dodał.

Asbis Enterprises prognozuje wypracowanie 8,5-10 mln USD zysku netto po opodatkowaniu w 2019 r. przy 1,7-1,9 mld USD przychodów.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)