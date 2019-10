IMS wdrożył usługę aromamarketingu w 62 salonach obuwniczych Gino Rossi



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Grupa IMS wdrożyła w 62 salonach obuwniczych Gino Rossi usługę aromamarketingu, podało IMS.

"Kompozycja zapachowa zaproponowana dla marki Gino Rossi została przygotowana z wyjątkowych drzewno-korzennych nut zapachowych wzbogaconych o zapach cynamonu, wanilii i cytrusów. Tak skomponowany aromat tworzy sensoryczną oprawę marki Gino Rossi" - powiedział prezes IMS Michał Kornacki, cytowany w komunikacie.

Usługa aromamarketingu, którą oferuje IMS ma za zadanie stworzyć sensoryczną wizytówkę firmy, poprzez pozytywne pobudzanie zmysłów i emocji klientów. Efektem jest m.in. większe przywiązanie konsumentów do marki oraz miła i przyjemna atmosfera w miejscu sprzedaży, wskazano w materiale.

"Warto zaznaczyć, że jest to kolejny obszar długoletniej współpracy między IMS S.A. a firmą CCC, do której należy marka Gino Rossi. Od 2006 r. grupa kapitałowa IMS SA jest stałym dostawcą usług z zakresu marketingu sensorycznego dla CCC S.A." - dodał Kornacki.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)