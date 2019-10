Bioton wypowiedział umowę współpracy spółce Sequoia Pharmaceuticals



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Bioton doręczył dziś spółce Sequoia Pharmaceuticals oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z 12 lipca 2018 dotyczącej współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej, podała spółka.

"Wypowiedzenie zostało złożone zgodnie z warunkiem wskazanymm w umowie, ze skutkiem natychmiastowym, tj. 22 października 2019 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest fakt, że przychody Bioton osiągane na podstawie umowy nie przekraczają wszelkich pokrywanych przez Bioton kosztów, w tym zwracanych zgodnie z umową i kosztów zakupu produktów przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego" - czytamy w komunikacie.

Bioton podpisał w lipcu ub. roku umowę współpracy z Sequoia Pharmaceuticals w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i żywności funkcjonalnej. Spółka podała wówczas, że przychody z tytułu współpracy są szacowane na 236,8 mln zł w okresie do 12 lipca 2023 r.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)