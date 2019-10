Grupa Żywiec miała 109,63 mln zł zysku netto, 153,15 mln zł zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 109,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 116,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 153,15 mln zł wobec 142,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 076,91 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 958,91 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale Grupa Żywiec kontynuowała strategię budowania wartości. Spółka zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa, a także przychody z segmentu marek premium (Żywiec, Heineken, Desperados, Strefa Zero). Marki browaru Namysłów również kontynuowały dynamiczny wzrost sprzedaży, co pozytywnie wpłynęło na poziom przychodów Grupy Żywiec. Spółka notuje efekt synergii związany z tym, że marka Namysłów dostarcza dodatkową wartość w rosnącym segmencie marek regionalnych" - czytamy w raporcie.

Na wysokość zysku negatywnie wpłynął spadek sprzedaży w segmencie marek ekonomicznych, a także wzrost kosztów produkcji, opakowań i wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów, wskazano także.

"Jesteśmy zadowoleni, że Grupa Żywiec zwiększa sprzedaż i przychody w najszybciej rosnącym segmencie marek premium. Bardzo dobre wyniki marki Namysłów i efekty synergii potwierdzają, że Browar Namysłów doskonale uzupełnia ofertę Grupy Żywiec i wspiera jej rozwój w kierunku, w którym idą trendy konsumenckie. Mimo trudniejszej niż w 2018 roku sytuacji rynkowej, nasza strategia budowania wartości konsekwentnie przynosi rezultaty i będziemy ją kontynuować. Odczuwamy presję wzrostu kosztów działalności związanych z inflacją kosztów produkcji, wynagrodzeń, ale także rosnącego zróżnicowania naszego portfolio produktów i równolegle do realizacji planów komercyjnych wdrażamy działania zwiększające efektywność" - powiedział prezes Francois-Xavier Mahot, cytowany w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 207,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 240,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 806,07 mln zł w porównaniu z 2 600,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 299,54 mln zł wobec 242,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.

