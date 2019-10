Konsorcjum Stali miało wstępnie 1,85 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw.



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało jednostkowo 446,44 mln zł przychodów i 1,85 mln zł zysku finansowego netto, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe danych za III kwartał 2019 r.

"Jednostkowy przychód ze sprzedaży emitenta za trzeci kwartał 2019 r. wyniósł 446 443 tys. zł co stanowi spadek o 34 971 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego. Jednostkowy zysk finansowy netto emitenta za trzeci kwartał 2019 r. wyniósł 1 854 tys. zł, co stanowi spadek o 9 372 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem zarządu, spółka osiągnęła pozytywne wyniki finansowe pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej i spadku cen na wyroby hutnicze w raportowanym okresie.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 829 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)