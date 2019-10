Sonka liczy na wzrost wyników finansowych dzięki portowaniu i własnym projektom



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Sonka liczy na dalszy wzrost wyników finansowych dzięki koncentracji na pozyskiwaniu gier do portowania i własnych produkcjach, poinformował prezes Rafał Sankowski

"Przyszłościowo nadal będziemy koncentrować się na pozyskiwaniu nowych gier do portowania na różne platformy. Największy potencjał finansowy widzimy we własnych produkcjach, dlatego rozwijamy 'Astro Bears' i szykujemy grę action adventure, która aktualnie jest we wstępnej fazie koncepcyjnej" - powiedział Sankowski podczas uroczystości debiutu spółki na NewConnect.

Dodał, że spółka aktualnie pokłada największe nadzieje w tytule "Astro Bears". Trwa produkcja sequela tej gry, który ma być "kamieniem milowym" dla firmy. Według słów prezesa, w ramach portowania dotychczas realizowano do 10 projektów. Jednocześnie spółka ma łącznie 7 kolejnych projektów do portowania.

W I półroczu br. spółka osiągnięła ponad 860 tys. zł zysku, tj. ponad cztery razy więcej niż w całym 2018 roku. Sankowski wyraził nadzieję, że w efekcie realizacji powyższych planów wyniki finansowe będą rosły.

W minionym roku Sonka przeprowadziła prywatną emisję po cenie 4,5 zł za akcję. W związku z dobrą sytuacją finansową, studio nie planuje w najbliższym czasie kolejnej emisji, podano w materiałach spółki.

Sonka to producent gier, związany z giełdową grupą PlayWay.

(ISBnews)