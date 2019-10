Wprowadzone przez PPL zmiany związane są z odwołaniami, które złożyły do Krajowej Izby Odwoławczej trzy firmy: Hochtief Polska z Warszawy, Mirbud ze Skierniewic i Budimex z Warszawy - zainteresowane startem w przetargu. Według potencjalnych wykonawców 10 miesięcy na budowę terminalu to stanowczo za mało.

"Przychyliliśmy się do próśb firm i przedłużyliśmy do 16 miesięcy czas realizacji projektu, chociaż w dalszym ciągu uważamy, że 10 miesięcy to okres wystarczający” – powiedział PAP Rudzki. Dodał, że przedłużono także termin składania ofert - do 7 listopada. Początkowo wyznaczono go na 21 października.

Na razie nie wiadomo, jak zmiany terminów wpłyną na czas zakończenia inwestycji. Wstępnie planowano, że budowa terminalu potrwa do czwartego kwartału 2020.

"W tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy i jakie będą opóźnienia, bo dopóki się nie skończy postępowanie ofertowe, i póki nie podpiszemy umowy, to nie będziemy znać konkretnych dat. Może się przecież zdarzyć, że będzie jakiś oferent, który wyrobi się w 10 miesiącach" – powiedział rzecznik PPL.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło przetarg na budowę terminalu 30 września. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 270 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie terminalu o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku ma się znajdować m.in. 30 stanowisk check-in, 10 - kontroli bezpieczeństwa i po 8 - kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach. Ponadto w terminalu będzie 10 bramek wylotowych i 3 karuzele do odbioru bagażu. W dużej i przystosowanej do potrzeb głównie pasażerów lotów charterowych strefie komercyjnej, zaplanowano liczne punkty gastronomiczne i handlowe.

Zdaniem PPL terminal na lotnisku w Radomiu ma być najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Będzie przygotowany na przyjęcie 3 mln pasażerów rocznie. W przyszłości będzie go można rozbudować nawet do potrzeb 9 mln pasażerów.

Po wybudowaniu prawie od podstaw nowego portu lotniczego, Radom przejmie część ruchu lotniczego z Okęcia, głównie loty czarterowe i niskokosztowe.

Zgodnie z planem lotnisko miałoby być gotowe pod koniec 2020 roku.

