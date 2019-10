PKP Cargo zakupi 220 nowych wagonów o wartości do 126,1 mln zł brutto



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie z konsorcjum firm: Wagony Świdnica oraz Astra Rail Industries z siedzibą w Rumunii umowy na dostawę 220 nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych, z terminem realizacji do 30 listopada 2022 r., podała spółka. Łączna wartość umowy nie przekroczy 126,1 mln zł brutto.

"Przedmiot umowy obejmuje: dostawę 220 szt. nowo wyprodukowanych sześcioosiowych wagonów platform przeznaczonych do przewozu kontenerów o długości ładunkowej 80' serii Sggrs(s). Harmonogram dostaw wagonów jest następujący: 2021 rok - dostawa 130 szt.; 2022 rok (do 30 listopada) - dostawa 90 szt." - czytamy w komunikacie.

Wartość umowy nie przekroczy kwoty 126 099 600 zł brutto, podano.

Umowa obowiązuje w okresie od daty zawarcia do momentu zakończenia gwarancji jakości na ostatni dostarczony wagon, podsumowano.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

