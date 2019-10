Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 100 mln euro



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) umowę kredytową o wartości 100 mln euro, podał Bank Pekao. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach inwestycji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

"Grupa Pekao aktywnie wspiera małe i średnie firmy, między innymi poprzez realizację projektów z międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Bank Rozwoju Rady Europy czy Europejski Bank Inwestycyjny. Dzięki nowej umowie z CEB możemy zaoferować klientom po raz kolejny preferencyjne warunki finansowania. Jest ona też dowodem świetnej współpracy i wzajemnego zaufania obydwu instytucji" - powiedziała wiceprezes Pekao odpowiedzialna za Pion MŚP Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.

Głównym celem podpisanej teraz umowy jest tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania rozwoju i inwestycji na preferencyjnych warunkach.To kolejna tego rodzaju umowa podpisana przez Pekao Leasing i CEB. W ramach trwającej od 2015 r. współpracy CEB i Pekao Leasing podpisały cztery umowy na łącznie 400 mln euro, podano także.

Według banku, 2 mln małych, średnich i mikrofirm tworzą ponad połowę polskiego PKB oraz zatrudniają dwie trzecie pracujących w kraju osób. Jednocześnie przedsiębiorcy ci często borykają się z trudnościami w dostępie do zewnętrznego finansowania. Inicjatywa CEB i Pekao Leasing odpowiada na te ograniczenia.

"Chcemy wykorzystać możliwości jakie daje współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i dać pozytywny impuls do dalszego rozwoju sektora MŚP oferując tańszy leasing przedsiębiorcom, którzy zwiększają zatrudnienie i tym samym pobudzają stan całej polskiej gospodarki" - powiedziała prezes Pekao Leasing Marta Wolańska, cytowana w komunikacie.

CEB od wielu lat ułatwia dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Rady Europy. Instytucja ma 41 krajów członkowskich. A inwestycje finansuje w 22 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. W ubiegłym roku minęła 20. rocznica przystąpienia Polski do CEB, podano w materiale.

"Bardzo cenimy sobie wieloletnią współpracę z Bankiem Rozwoju Rady Europy. To dla nas nie tylko prestiż, ale także możliwość znaczącego wzmacniania polskiej gospodarki. Wspólnie z CEB wywieramy realny wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, ułatwiając im dostęp do kapitału i tworzenie miejsc pracy" - dodał wiceprezes Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)