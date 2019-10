PGE Ventures zainwestował w startup ConnectPoint



Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zainwestował w startup ConnectPoint, podała spółka.

"ConnectPoint to siódmy startup, który został wyselekcjonowany przez zespół PGE Ventures. Inwestycja została przeprowadzona za pośrednictwem FIZAN PGE Ventures. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu procesu inwestycyjnego i liczymy, że nasze smart money pomoże spółce rozwinąć produkty i zwiększyć zasięg jej oddziaływania na polskim i zagranicznym rynku. Jestem przekonany, że innowacyjne rozwiązania ConnectPoint pomogą usprawnić procesy również w Grupie PGE" - powiedział prezes PGE Ventures Piotr Czak, cytowany w komunikacie.

ConnectPoint jest dostawcą i integratorem rozwiązań z unikalną na rynku wiedzą branżową. Dostarcza sprawdzone rozwiązania partnerów i produkty własne służące do gromadzenia, czyszczenia i analizowania danych. Tworzy algorytmy do predictive maintanence, zdalnej kontroli produkcji oraz optymalizacji procesu produkcji i dystrybucji. Otrzymane analizy i raporty znacząco poprawiają efektywność operacyjną klientów i przyśpieszają procesy decyzyjne. Spółka stworzyła dla klientów m.in. systemy do zarządzania farmami wiatrowymi, elektrociepłowniami, dystrybucją komunalną oraz elektrowniami w całej Europie. Rozwiązania ConnectPoint umożliwiają zwiększenie efektywności systemów produkcji i dystrybucji energii, co w konsekwencji pozwala zmniejszyć koszty operacyjne oraz ograniczyć emisję CO2 przez duże koncerny energetyczne.

"Rozwiązania ConnectPoint mogą pozwolić spółkom z Grupy PGE na gromadzenie i standaryzację danych produkcyjnych w jednym miejscu, co może ograniczyć koszty integracji nowych systemów. Dane będą przetwarzane i wykorzystywane w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te mogą umożliwić szybkie, proste i wiarygodne raportowanie i poprawienie wskaźników biznesowych w spółkach z grupy" - czytamy dalej.

Obecnie ConnectPoint, jako członek konsorcjum, realizuje dostawę i wdrożenie Systemu Monitorowania Produkcji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zadaniem tego systemu jest usprawnienie pracy poszczególnych departamentów operacyjnych w zakresie pozyskiwania danych produkcyjnych, procesowych (w czasie rzeczywistym) oraz emisyjnych do oceny pracy urządzeń i jednostek wytwórczych.

"Inwestycja PGE Ventures pozwoli nam na zwiększenie potencjału i przyśpieszenie rozwoju produktów. Zaangażowanie takiego partnera oznacza, że nasz kierunek rozwoju, skupiający się na dostarczaniu informacji biznesowych w czasie rzeczywistym, był trafionym wyborem. Możliwość testowania naszych produktów w największej grupie energetycznej w Polsce pozwoli na ich lepsze dostosowanie do potrzeb rynkowych. Z kolei odpowiednie wykorzystanie naszego potencjału powinno przynieść wymierne korzyści Grupie PGE" - skomentował prezes ConnectPoint Dawid Pilc.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)